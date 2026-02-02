Форма поиска по сайту

02 февраля, 12:56

Политика
Депутат Чаплин: среди молодых семей растет спрос на садовые участки

В ГД рассказали о переходе молодых семей к постоянной жизни в СНТ и деревнях

Фото: depositphotos/belchonock

Молодые российские семьи все чаще рассматривают загородную недвижимость не как вариант сезонного отдыха, а как место для постоянного проживания. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, речь идет не о временной моде, а о глубоком сдвиге в образе жизни. Развитие удаленной занятости позволило многим отказаться от жесткой привязки к городу, а приоритетами стали экология, пространство и более комфортные условия для воспитания детей.

Значительную роль, как отметил депутат, играет экономический фактор. Земля и дома в садовых некоммерческих товариществах зачастую на 20–30% дешевле, чем объекты под индивидуальное жилищное строительство в тех же локациях. Это делает покупку участка и строительство собственного дома более доступными для молодых семей.

"Кроме того, с 2019 года законодательство прямо разрешило строить в СНТ жилые дома и регистрироваться в них, что придало людям уверенности и правовую определенность. Таким образом, это устойчивая тенденция перехода к загородной жизни как новой норме", – пояснил парламентарий.

По словам Чаплина, потенциальные покупатели в несколько раз чаще, чем раньше, рассматривают именно этот формат, так как за сопоставимые деньги можно получить больший участок и начать строительство, даже если инфраструктура пока находится в стадии развития.

Особенно ярко эта тенденция проявляется в Подмосковье, где высокая стоимость городской недвижимости делает загородный вариант наиболее рациональным для молодых семей, формирующих основной растущий спрос.

Вместе с тем депутат обратил внимание на сложности. Многие СНТ и деревни изначально создавались для сезонного проживания, поэтому не рассчитаны на круглогодичную нагрузку: часто отсутствуют качественные дороги, централизованные коммуникации и социальная инфраструктура.

"С одной стороны, приток молодых, активных и постоянных жителей – это большое благо для сообществ. Они заинтересованы в развитии инфраструктуры, готовы вкладываться в общее благоустройство, что ведет к росту качества жизни для всех. Это оживляет территории. С другой стороны, это создает определенные вызовы. Спрос закономерно ведет к росту рыночной стоимости земли и участков", – добавил он.

По мнению Чаплина, ключевая задача на этом этапе – управлять трансформацией через диалог внутри сообществ и совместные решения, чтобы развитие СНТ и деревень происходило сбалансированно и без социальных напряжений.

Ранее юрист Србуи Манджиева рассказала, что на дачном участке можно построить садовый домик, жилой дом, гараж, баню и другие хозяйственные постройки, если они не будут противоречить требованиям пожарной безопасности. Однако такие объекты, как отели, многоквартирные дома, автомастерские и рестораны, нельзя возводить на участке, если земля не вынесена в зону коммерции.

политикаобществонедвижимость

