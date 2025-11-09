Юрист Манджиева: отели и автомастерские нельзя построить на дачном участке

Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel

Ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева рассказала, какие объекты нельзя строить на собственной даче и от чего это зависит. Об этом специалист сообщила в интервью агентству "Прайм".

По словам Манджиевой, сначала гражданину нужно заказать выписку из ГПЗУ, чтобы определить, какие виды разрешенного использования предусмотрены по его участку.

Как правило, дачные участки предполагают строительство садового домика или жилого дома. Они отличаются лишь юридическим статусом: в садовом доме нельзя прописаться и не обязательно прокладывать коммуникации. Дом должен быть отдельно стоящим зданием не выше трех надземных этажей или двадцати метров.

Также на участке можно построить гараж, баню и другие хозпостройки, если они не будут противоречить требованиям пожарной безопасности.

В свою очередь, такие объекты, как отели, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и прочее запрещено строить на дачном участке. Для этого сначала нужно вывести землю в зону коммерции: гостиничное обслуживание, общественное питание и так далее. В противном случае владельца могут привлечь к административной и уголовной ответственности с последующим изъятием земли.

Манджиева уточнила, что размер штрафа за нецелевое использование земельного участка зависит от его кадастровой стоимости. Также возможен повышенный штраф, если речь идет об использовании не по назначению сельхозземель, участков для садоводства и огородничества.

Ранее в Госдуме напомнили, что с 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.

Пока борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель. После вступления закона в силу штрафы физическим лицам составят от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам грозит от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам – 400–700 тысяч рублей.