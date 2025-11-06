Депутат Колунов: владельцам заросших борщевиком участков грозят штрафы до 700 тыс рублей

Фото: depositphotos/Alx_Yago

Владельцам земельных участков могут грозить штрафы до 700 тысяч рублей за игнорирование борьбы с борщевиком и другими видами инвазивных растений, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями", – цитирует его РИА Новости.

Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным еще 31 июля. Депутат заметил, что пока борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель. После вступления закона в силу штрафы физическим лицам составят от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам грозит от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам – 400–700 тысяч рублей.

Размеры штрафов будут определяться регионами самостоятельно, уточнил парламентарий. Кроме того, российские субъекты будут сами устанавливать перечни сорных растений.

"Все для того чтобы защитить землю и ее плодородие, направить людей на поддержание земель, которыми они владеют или арендуют, в должном состоянии", – заключил депутат.

Ранее россиянам рассказали о том, как избежать штрафов за отчистку дачи от растений. В первую очередь запрещено уничтожать краснокнижные растения. Кроме того, для вырубки некоторых видов деревьев необходимо получить разрешение. Например, за березу или осину, находящуюся в муниципальной собственности, могут взыскать до 100 тысяч рублей.

