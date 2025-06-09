В Госдуме опровергли новые штрафы за глухие заборы на дачах

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Информация о том, что с 9 июня в России за установку глухих заборов на дачах грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, подобные санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне.

"Широко тиражируемая информация о штрафах от 5 до 10 тысяч рублей или 1–1,5% от кадастровой стоимости не основана на действующем законодательстве", – сказал Якубовский, подчеркнув, что ни в Земельном кодексе, ни в КоАП нет нормы, предусматривающей штрафы за тип ограждения на участке.

Упоминаемые в СМИ требования – строительные нормы и правила, разработанные как рекомендации для соблюдения санитарных и противопожарных расстояний. Речь идет о документах СНиП 30-02-97 и актуализированного СП 53.13330.2011.

"В них действительно содержится рекомендация: между смежными участками – особенно в садоводческих товариществах – предпочтительно устанавливать прозрачные ограждения высотой до 1,5 метра. Однако эта норма не носит обязательного характера для собственников участков, если иное не установлено локальными нормативами", – пояснил депутат.

Он добавил, что речь может идти лишь о судебных спорах между соседями – если глухой забор мешает или нарушает права другого собственника, он может обратиться в суд. Но даже в этом случае речь идет не о штрафе.

Ранее юристы напомнили дачникам о рисках при неправильной установке заборов и самовольном использовании чужой земли. Важно внимательно проверять границы участка перед началом работ на даче, чтобы избежать штрафов.

Если будет выявлено нарушение, владельца обяжут освободить занятую территорию и выплатить штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой стоимости штраф может составить до 10 тысяч рублей.