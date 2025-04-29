29 апреля, 07:30Общество
Дачникам напомнили об ответственности за самовольный захват земли
Юристы напомнили дачникам о рисках при неправильной установке заборов и самовольном использовании чужой земли. Специалисты советуют внимательно проверять границы своего участка перед началом работ на даче, чтобы избежать штрафов.
Если будет выявлено нарушение, владельца обяжут освободить занятую территорию и выплатить штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка – но не менее 5 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой стоимости штраф может составить до 10 тысяч рублей.
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