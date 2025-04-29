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29 апреля, 07:30

Общество

Дачникам напомнили об ответственности за самовольный захват земли

Дачникам напомнили об ответственности за самовольный захват земли

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Юристы напомнили дачникам о рисках при неправильной установке заборов и самовольном использовании чужой земли. Специалисты советуют внимательно проверять границы своего участка перед началом работ на даче, чтобы избежать штрафов.

Если будет выявлено нарушение, владельца обяжут освободить занятую территорию и выплатить штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка – но не менее 5 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой стоимости штраф может составить до 10 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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