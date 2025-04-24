В московских парках раньше обычного активизировались клещи

В Москве раньше обычного активизировались клещи. Уже есть пострадавшие, заявили в Роспотребнадзоре. Укусы зафиксировали после прогулок в парках "Измайлово", "Кусково", "Лосиный остров", "Серебряной бор" и "Сокольники".

Вакцина способна защитить от клещевого энцефалита – заболевания, которое поражает центральную нервную систему и может привести к отеку головного мозга, параличу и коме. Кроме энцефалита, укус клеща грозит анаплазмозом, боррелиозом и эрлихиозом.

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