Юрист Бондарь: выбросившему собаку арендодателю может грозить уголовная ответственность

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Действия арендодателя Максима Соколова, который выбросил чужую собаку на улицу, можно расценить как сознательное оставление в опасности. Из-за последующей гибели животного возможно привлечение к уголовной ответственности, рассказал Москве 24 юрист Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, жестоким обращением признаются действия, которые повлекли за собой смерть или увечье животного, а также если они совершены из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских методов или иным сознательным способом.

"В данном случае мужчина оставил уязвимую собаку без присмотра на оживленной улице. Принимая во внимание возраст животного, его принадлежность к декоративной породе и отсутствие возможности самостоятельно сориентироваться в опасной городской среде, действия мужчины можно расценить как сознательное оставление в опасности", – пояснил юрист.

Он также добавил, что не менее значимым является вопрос о правомерности проникновения в жилье. Так как, пусть Соколов и является собственником квартиры, после заключения договора жилье становится пространством частной жизни арендатора. Незаконное проникновение в жилище без согласия проживающего лица и не обусловленное неотложной необходимостью также может повлечь уголовную ответственность.

"Наличие видеозаписей, свидетельских показаний и отсутствие признаков чрезвычайной ситуации лишь усиливают правовую позицию потерпевшей стороны. Кроме того, с юридической точки зрения животные признаются особой категорией имущества. Гибель собаки, вызванная действиями третьего лица, может рассматриваться и как умышленное уничтожение чужого имущества, если суд установит наличие значительного ущерба", – добавил Бондарь.

Он отметил, что в оценку стоимости также входит возраст животного, расходы на его содержание и моральная значимость. В данном случае для хозяйки собака была напоминанием об умершем отце.

Помимо этого, говоря о возможной квалификации действий как кражи, эксперт напомнил, что в данной ситуации собака не была присвоена, а оставлена на улице, что не дает оснований для возбуждения дела.

"Скорее всего, наиболее вероятной представляется совокупная правовая оценка действий Соколова по статьям 245 ("Жестокое обращение с животными"), 139 ("Незаконное проникновение в жилище"), а при соответствующей экспертной оценке стоимости животного – и 167 ("Умышленное уничтожение имущества")", – уточнил юрист, добавив, что на этапе предварительного следствия к мужчине могут применить меру процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.

Если действия Соколова будут квалифицированы по этим статьям, теоретически возможно до 7 лет лишения свободы, пояснил Бондарь. Однако итоговое наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок за самое тяжкое преступление – то есть не более 4 лет 6 месяцев.

"На практике, если Соколов ранее не судим, раскается и компенсирует ущерб, ему, вероятно, назначат условный срок или исправительные работы. Жалобы соседей, если они будут документально подтверждены, могут быть рассмотрены как обстоятельства, объясняющие раздражение мужчины, но не освобождающие его от ответственности", – заключил юрист.

Инцидент произошел на Парковой улице в подмосковном Красногорске. Девушка Дарина снимала квартиру с йоркширским терьером по кличке Бирма у местного тренера по дзюдо. По словам девушки, в ее отсутствие мужчина зашел в квартиру и вынес собаку на улицу, что подтвердили камеры видеонаблюдения в подъезде.

"Моя маленькая Бирма, оказавшись на улице в темноте, в панике искала дорогу домой. В результате она попала под машину и погибла", – рассказала Дарина.

При этом, по словам девушки, она специально доплатила Соколову за питомца лишних 10 тысяч. Как сообщает телеграм-канал Baza, уже через неделю мужчина начал высказывать Дарине претензии, якобы она сдала квартиру в субаренду. Девушка сказала, что дома только собака, и уехала по делам, а вернувшись, не обнаружила животное дома.

По словам самого мужчины, он разрешил Дарине заехать с животным после обещания, что она не оставит питомца одного.

"После этого соседи начали жаловаться на постоянный лай в ночное время. Максим уверяет, что даже находил записку с просьбой угомонить собаку и не раз просил Дарину решить проблему", – говорится в сообщении.

Как рассказал Соколов, на улице он просто не нашел, к чему привязать животное, и оставил его. Теперь девушка хочет привлечь его к ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее в Дальнереченске Приморского края мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица. Мужчина вышел на балкон своей квартиры и выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в сторону собаки, которая в этот момент гуляла рядом со своим хозяином.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелявший был задержан.