"Московский патруль": жители Люберец рассказали о наезде на собаку

Жители подмосковного города Люберцы стали свидетелями гибели всеобщей любимицы – маленькой собачки породы терьер, попавшей под колеса автомобиля. Люди уверены: водитель такси специально наехал на бедное животное.

Трагедия произошла на глазах детей, которые пока не оправились от шока. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

