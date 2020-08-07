Топливозаправщик врезался в самолет в Шереметьево

Видео: телеканал Москва 24

Заправочная машина, проезжавшая по территории стоянки в аэропорту Шереметьево, врезалась в самолет. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как топливозаправщик, совершая маневр, зацепил фюзеляж самолета Airbus A321. Судя по тому, как воздушное судно развернуло, удар был сильным.

В результате происшествия пострадал водитель заправщика. Ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее на Можайском шоссе произошло крупное ДТП. На участке дороги столкнулись четыре автомобиля.