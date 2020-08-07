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На Можайском шоссе произошло крупное ДТП. На участке дороги столкнулись четыре автомобиля, как сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

"Можайское шоссе, дом 5, около 12:40, четыре машины попали в ДТП. Решается вопрос о направлении двух человек в медучреждение", – рассказали в пресс-службе столичного Главного управления МВД по городу.

Ранее в ГИБДД по Ростовской области сообщили о крупном ДТП на местной трассе М4 "Дон". В результате столкновения четырех автомобилей разные травмы получили три человека. В аварию попали пассажирский микроавтобус, грузовик и две легковые машины.

