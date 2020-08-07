Один человек пострадал в ДТП с машиной каршеринга на МКАД

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Авария с участием двух машин произошла в районе Ярославского шоссе. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Столкновение легкового автомобиля с машиной каршеринга произошло на 93-м километре МКАД. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

В департаменте пояснили, что водитель каршеринга находился за рулем в алкогольном опьянении, он двигался по встречной полосе.

Накануне мотоциклист сбил велосипедиста на пешеходном переходе на западе Москвы. Инцидент произошел на Боровском шоссе у дома 2, корпуса 5.

