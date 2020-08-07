Три человека стали жертвами аварии под Саратовом

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Авария с участием двух легковых машин случилась под Саратовом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП случилось в 20:50 (19:50 по московскому времени) в Краснокутском районе Саратовской области на 27-м километре автодороги Урбах – Ждановка.

"Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1973 года рождения и "Лада Приора" под управлением мужчины 1995 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в аварии погибли 3 человека.

"Водители обоих автомобилей и пассажирка ВАЗ-2107 1974 года рождения от полученных травм скончались на месте", – пояснили в ГИБДД.

Кроме того, травмы получил 10-летний ребенок. Он был госпитализирован. О состоянии мальчика не сообщается.

По факту аварии начата проверка. Полицейские уточняют все детали случившегося.

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