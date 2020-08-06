Фото: vk.com/mosconline24

Мотоциклист сбил велосипедиста на пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на Боровском шоссе у дома 2, корпуса 5. В департаменте рассказали, что мотоциклист сбил доставщика еды на велосипеде, который ехал по пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате аварии образовался затор длиной около 0,5 километра. На месте происшествия работают оперативные службы.

В середине июля водитель автомобиля BMW совершил столкновение с велосипедистом 1975 года рождения в Подольске. Велосипедист от полученных травм скончался на месте.