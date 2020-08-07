Три человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла с участием четырех автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

Столкновение автомобилей произошло вечером в четверг на 957-м километре трассы М4 "Дон". Автобус Kia Granbird с 20 пассажирами, который следовал из Ростова в поселок Горняцкий, столкнулся с автомобилем МАН. После аварии фура столкнулась с Mazda и Lada Vesta.

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и два его пассажира. В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Накануне водитель пассажирского автобуса въехал в книжный магазин в Тюмени, пытаясь увернуться от столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 10-летний ребенок. Всего в момент аварии в автобусе находились 18 человек.

