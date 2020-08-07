Три человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области

09:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария произошла с участием четырех автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.
Столкновение автомобилей произошло вечером в четверг на 957-м километре трассы М4 "Дон". Автобус Kia Granbird с 20 пассажирами, который следовал из Ростова в поселок Горняцкий, столкнулся с автомобилем МАН. После аварии фура столкнулась с Mazda и Lada Vesta.
В результате ДТП пострадали водитель автобуса и два его пассажира. В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП.
Накануне водитель пассажирского автобуса въехал в книжный магазин в Тюмени, пытаясь увернуться от столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 10-летний ребенок. Всего в момент аварии в автобусе находились 18 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: