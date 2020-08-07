Мать и двое детей попали под автомобиль в Приморье

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Мать и ее две детей попали под колеса машины в Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Известно, что ДТП случилось в селе Андреевка Хасанского района. В аварии столкнулись машины Toyota Prius и Toyota Ipsum. За несколько секунд до столкновения водитель последнего авто снизил скорость при приближении к пешеходам, идущим вдоль проезжей части по ходу движения машин.

"В результате удара Ipsum по инерции отбросило вперед на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое ее детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка", – рассказали в пресс-службе МВД.

Там уточнили, что все трое пострадавших были доставлены в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести.

Нынешнее состояние пострадавших неизвестно.

По данным правоохранителей, водитель Toyota Prius, устроивший ДТП, неоднократно привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима и отказ проходить освидетельствования на состояние опьянения. После нынешней аварии он также подписал отказ от прохождения освидетельствования.

По факту аварии открыты административные дела.

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