Мать и двое детей попали под автомобиль в Приморье

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мать и ее две детей попали под колеса машины в Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
Известно, что ДТП случилось в селе Андреевка Хасанского района. В аварии столкнулись машины Toyota Prius и Toyota Ipsum. За несколько секунд до столкновения водитель последнего авто снизил скорость при приближении к пешеходам, идущим вдоль проезжей части по ходу движения машин.
"В результате удара Ipsum по инерции отбросило вперед на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое ее детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка", – рассказали в пресс-службе МВД.
Там уточнили, что все трое пострадавших были доставлены в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести.
Нынешнее состояние пострадавших неизвестно.
По данным правоохранителей, водитель Toyota Prius, устроивший ДТП, неоднократно привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима и отказ проходить освидетельствования на состояние опьянения. После нынешней аварии он также подписал отказ от прохождения освидетельствования.
По факту аварии открыты административные дела.
Ранее мотоциклист сбил велосипедиста на пешеходном переходе на западе Москвы. Авария случилась на Боровском шоссе у дома 2, корпуса 5.
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