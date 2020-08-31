Россиянке во время сна заползла в рот метровая змея

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В Дагестане врачи спасли женщину, которой во время сна в рот заползла змея.

Как сообщает Пятый канал, инцидент произошел, когда жительница села Леваши заснула на улице под деревом.

На опубликованном видео, снятом в больнице, показан момент извлечения рептилии изо рта пациентки.

Отмечается, что длина змеи не менее метра. В момент операции женщина находилась под наркозом.

Также на кадрах видно, что одна из медсестер испугалась змеи после извлечения и отскочила от операционного стола.

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