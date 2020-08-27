Жителей Подмосковья предупредили о начале миграции гадюк

Фото: klh.mosreg.ru

Власти Московской области предупредили местных жителей о начале осенней миграции гадюк. Как говорится на сайте регионального правительства, это несет определенные риски для людей. Осенняя миграция змей началась в связи с понижением температуры воздуха в ночное время.

С наступлением холодов змеи собираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в спячку. Из ядовитых в Подмосковье встречаются гадюка обыкновенная и Никольского. Взрослые рептилии по длине редко превышают 70 сантиметров.

Одним из отличительных признаков являются рубиновые глаза. Гадюка обыкновенная на спине рисунок в виде ромбов. При этом окраска тела может быть от металлическо-серого до охристо-желтого. Гадюка Никольского – полностью черная.

Укус гадюки опасен аллергической реакцией на компоненты яда. Сохранить человеку жизнь поможет незамедлительная госпитализация. В Московской области гадюки занесены в Красную книгу. В пресс-службе призвали не убивать животных, так как они регулируют численность грызунов.

Также отмечается, что змеи просто так не нападают. Во избежание последствий рептилий не следует трогать. Собирая грибы или просто гуляя в лесу, где есть змеи, нужно создать шум: шуршать палкой, шаркать ногами и не забывать надевать плотную и высокую обувь.

Новый вид гадюк ранее обнаружили в индийской штате Аруначал-Прадеш. Пресмыкающееся назвали Trimeresurus salazar (гадюка Салазара) в честь Салазара Слизерина, персонажа из книг о Гарри Поттере.