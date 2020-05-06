Змея забралась в квартиру на юго-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Спасатели поймали змею, которая забралась в квартиру на улице Введенского в районе Коньково на юго-западе столицы, передает Агентство "Москва".

Как сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, инцидент произошел 5 мая. Отмечается, что животное вело себя агрессивно, самостоятельно отловить змею было невозможно.

Спасатели поймали животное с помощью специального оборудования – набора серпентолога. Змея не пострадала, спасатели передали ее представителям департамента природопользования.

Ранее стало известно, что с приходом тепла в городе начали просыпаться после зимней спячки гадюки и ужи. Змеи могут попасться в некоторых зеленых зонах Москвы.