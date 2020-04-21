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Культура

20:30

Новый вид гадюки назвали в честь персонажа из книг о Гарри Поттере

наука культура

Фото: facebook.com/snakeszeeshan

Новый вид гадюк назвали Trimeresurus salazar (гадюка Салазара) в честь Салазара Слизерина, вымышленного персонажа из серии книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает РИА Новости.

Змею обнаружили в индийской штате Аруначал-Прадеш. Как заявил исследователь Зеешан Мирза, такое необычное название для вида ученые придумали, поскольку являются поклонниками работ Джоан Роулинг.

Новые гадюки отличаются от сородичей ярко-зеленой окраской, красновато-оранжевой боковой полосой на голове и рядом других особенностей. В книгах же Салазар Слизерин был основателем факультета с доминирующими зелеными цветами и умел общаться со змеями.

Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. рассматривает возможность съемок фильма о сыне Гарри Поттера. При этом продолжение серии фильмов может частично основываться на пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

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