Женщина нашла змею в шкафу в Сергиевом Посаде

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Жительница Подмосковья нашла змею в шкафу своего дома, сообщают "Дни.ру".

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Женщина вызвала спасателей, которые вытащили рептилию из западни.

Оказалось, что на самом деле в шкафу у хозяйки квартиры прятался уж. Каким образом змея заползла в дом к женщине, пока неизвестно.

Ранее подмосковные биологи предупредили, что гадюки становятся агрессивными в период спаривания. В связи с этим при встрече с особью или их группой специалисты рекомендовали обходить это место.