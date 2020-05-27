Подмосковные биологи предупредили об агрессивности гадюк в период спаривания

Фото: ТАСС/Daniel Karmann/dpa/picture-alliance
В период спаривания возрастает агрессивность гадюк, поэтому при встрече с одиночной особью или с клубком необходимо обойти это место. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Подмосковья.
"В мае начинается период спаривания у пресмыкающихся, в том числе у гадюки обыкновенной, которая занесена в Красную книгу Московской области. В народе "свадебный день" называется Змеевик и приходится на 30 мая по старому стилю и на 12 июня по новому", – рассказали в министерстве.
В пресс-службе подчеркнули, что во многих городах России, в том числе и Подмосковье, период спаривания может начаться уже с середины мая. Специалисты пояснили, что змеи в этот период обычно очень раздражены и могут проявлять агрессию.
"Поэтому биологи рекомендуют при встрече с одиночной особью или с клубком обойти это место стороной, не раздражая змей", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что чаще всего гадюку можно встретить в Егорьевске, Зарайске, Клину, Луховицах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Серебряных Прудах и других городах области. В основном они обитают в лесах с полянами и у берегов водоемов.
Ранее москвичей призывали не убивать проснувшихся гадюк. Сотрудники национального парка "Лосиный остров" отмечали, что при встрече со змеями необходимо тихо отойти, не создавая при этом у животного чувства опасности.
Змеи выходят из спячки в Москве раньше срока
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