Захватившего отделение "Альфа-банка" в Москве признали невменяемым

Фото: пресс-служба Хамовнического районного суда

Эксперты из института имени Сербского признали невменяемым Алексея Барышникова, захватившего отделение "Альфа-банка" в центре Москвы в мае 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым", – заявил адвокат Максим Кичигин.

По словам юриста, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности. В этом случае его направят на принудительное лечение. Материалы дела Барышникова будут переданы в прокуратуру в ближайшее время, подчеркнул Кичигин.

Инцидент произошел 23 мая 2020 года в отделении "Альфа-банка" в доме 41 на Земляном Валу. Мужчина удерживал в помещении заложников, а также утверждал, что его интересует "правда". Его задержали в ходе штурма.

