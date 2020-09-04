Захватившего отделение "Альфа-банка" в Москве признали невменяемым

17:39
Фото: пресс-служба Хамовнического районного суда
Эксперты из института имени Сербского признали невменяемым Алексея Барышникова, захватившего отделение "Альфа-банка" в центре Москвы в мае 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым", – заявил адвокат Максим Кичигин.
По словам юриста, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности. В этом случае его направят на принудительное лечение. Материалы дела Барышникова будут переданы в прокуратуру в ближайшее время, подчеркнул Кичигин.
Инцидент произошел 23 мая 2020 года в отделении "Альфа-банка" в доме 41 на Земляном Валу. Мужчина удерживал в помещении заложников, а также утверждал, что его интересует "правда". Его задержали в ходе штурма.
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