Четыре человека стали жертвами аварии под Самарой

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека стали жертвами ДТП под Самарой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального главка МВД.
Как стало известно, авария случилась вечером в среду, 2 сентября. Автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения, двигался по трассе М5 в сторону Сызрани. В какой-то момент машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль DAF. После этого произошло столкновение DAF с машиной марки Toyota.
В аварии погибли водитель и пассажир Chevrolet, а также водитель и пассажирка Toyota, сообщили в МВД.
Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они устанавливают личности погибших, а также обстоятельства ДТП.
Ранее авария с участием трех грузовиков и машины каршеринга произошла на МКАД. Столкновение случилось на 91-м километре трассы.
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
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