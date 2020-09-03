Четыре человека стали жертвами аварии под Самарой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека стали жертвами ДТП под Самарой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального главка МВД.

Как стало известно, авария случилась вечером в среду, 2 сентября. Автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения, двигался по трассе М5 в сторону Сызрани. В какой-то момент машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль DAF. После этого произошло столкновение DAF с машиной марки Toyota.

В аварии погибли водитель и пассажир Chevrolet, а также водитель и пассажирка Toyota, сообщили в МВД.

Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они устанавливают личности погибших, а также обстоятельства ДТП.

Ранее авария с участием трех грузовиков и машины каршеринга произошла на МКАД. Столкновение случилось на 91-м километре трассы.