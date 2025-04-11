В Приморье задержан водитель внедорожника, намеренно сбивший собаку

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Водителя внедорожника, который в Находке Приморского края намеренно сбил собаку и скрылся, задержали сотрудники полиции. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, где видно, как на улице Еловой водитель внедорожника резко выворачивает руль в сторону собаки и наезжает на нее. В результате пес погиб, а мужчина уехал.

"Сотрудники ОМВД России по Находке установили местонахождение водителя внедорожника и задержали его", – написала Волк.

Также официальный представитель МВД отметила, что в настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее в Приморье автомобилист насмерть сбил амурского тигра. На месте происшествия работали специалисты из местного охотнадзора. По итогам проверки будет вынесено решение в соответствии с законом.