Пожары в 4 населенных пунктах тушат в Киржачском районе Владимирской области

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Спасатели тушат пожары в четырех населенных пунктах в районе ЧС в Киржачском районе Владимирской области. Информации о пострадавших не поступало, сообщается в телеграм-канале местной администрации.

Как уточняется, спасатели работают в населенных пунктах Першино, Звезды, Лесной и Дубки. Им уже удалось ликвидировать возгорания жилых домов, гаражей и травы.

Кроме того, взрывотехники центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра направляются по заявкам жителей для проверки взрывоопасных предметов. На данный момент они не обнаружены.

С жителями, которые находятся в пунктах временного размещения, работают психологи МЧС РФ. Всего в зоне действия ЧС задействованы 200 человек и 41 единица техники.

Вечером во вторник, 22 апреля, на складе воинской части в Киржачском районе произошла детонация боеприпасов. По предварительным данным, причиной стало возгорание на складе.

В результате пострадали как минимум четыре человека, из которых трое были госпитализированы.

В регионе объявлен режим ЧС и началась эвакуация жителей. Она затронула воинскую часть, 7 населенных пунктов и 12 дачных поселков. По данным на утро среды, 23 апреля, из-за случившегося в районе пока не работают ряд предприятий и школы. Также закрыта часть автодорог.

