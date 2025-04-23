Детонация на складах во Владимирской области постепенно завершается

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Детонация на складах в Киржачском районе Владимирской области постепенно завершается, требуется проведение обследований и оценка последствий случившегося. Об этом заявил глава региона Александр Авдеев на заседании оперштаба.

Губернатор добавил, что из-за инцидента временно не будут работать ряд предприятий, а также школы и другие образовательные учреждения в Киржачском районе. Зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населенных пунктов.

Помимо этого, в регионе будет закрыта часть дорог: трасса Киржач – Дубки, от города Киржач, улицы Добровольского до деревни Илейкино, а также от деревни Песьяне до деревни Аленино.

Взрыв боеприпасов произошел в Киржачском районе 22 апреля. Причиной ЧП стал пожар на складе военного объекта. Один из боеприпасов упал на частный дом в СНТ "Вязьма", однако детонации не было. В связи с инцидентом был объявлен режим чрезвычайной ситуации и началась эвакуация жителей.

Из-за взрыва на складе четыре человека пострадали, однако погибших нет. В пункты временного размещения (ПВР) были эвакуированы около 450 человек. Всех обеспечили необходимыми вещами. По решению оперштаба, эвакуация затронула воинскую часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.