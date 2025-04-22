Взрыв боеприпасов произошел в воинской части во Владимирской области

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Взрыв боеприпасов во Владимирской области произошел в результате возгорания в воинской части. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что ЧП случилось на складе военного объекта. В настоящее время там идет ликвидация возгорания. К тушению привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.

Согласно предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причиной инцидента в Минобороны назвали несоблюдение правил безопасности при работе с взрывоопасными веществами.

Также в министерстве подчеркнули, что установлением всех обстоятельств ЧП будет заниматься специально созданная комиссия. Организовать ее поручил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, назначив руководителем своего заместителя генерал-полковника Андрея Булыгу.

"По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", – уточнили в пресс-службе.

Власти Киржачского района, в свою очередь, открыли горячую линию для жителей, написала в своем телеграм-канале глава района Елена Карпова. Она уточнила, что связь с операторами будет осуществляться по номерам 8 (49237) 2-26-60 и 8 (49237) 2-49-55.

Карпова отметила, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял на себя руководство штабом по чрезвычайным ситуациям, и добавила, что все экстренные службы привлечены к работе.

К настоящему моменту пункт временного размещения для жителей Барсова, Мирного и Першина, организованный в школе № 6 поселка Красный Октябрь, принял уже около 100 человек. Среди них пожилые люди и дети.

"Люди добираются как автобусах, так и своим ходом. На месте работают волонтеры", – сказал собеседник ТАСС.

Взрыв произошел на территории Киржачского района вечером во вторник, 22 апреля, после чего там объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сразу после случившегося спасатели приступили к эвакуации жителей поселков Мирного и Барсово. Из последнего горожан перевезли в школы № 6 и 7, находящиеся в соседнем населенном пункте Красный Октябрь.