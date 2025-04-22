Режим ЧС объявлен в Киржачском районе Владимирской области после взрыва

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Режим чрезвычайной ситуации объявили на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РСЧС.

О взрыве стало известно вечером во вторник, 22 апреля, после сообщения губернатора региона Александра Авдеева. Однако он не уточнил подробности об инциденте, пообещав предоставить их позже.

К настоящему моменту известно, что на месте ЧП работают ответственные службы. Также спасатели приступили к эвакуации жителей поселков Мирного и Барсово. Из последнего горожан перевозят в школы № 6 и 7, находящиеся в соседнем населенном пункте Красный Октябрь.

Соблюдение прав жителей Мирного и Барсова контролирует прокуратура Владимирской области. Для приема жалоб и оказания помощи создана горячая линия по номеру 8 (910) 670-10-13.

"По поручению прокурора региона Ивана Грибова прокурор Киржачского района Виталий Коленков осуществляет личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее взрыв газового баллона произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске во время тушения пожара. Возгорание в производственном боксе произошло 3 апреля. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.