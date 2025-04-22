Число погибших при взрыве боеприпаса в Воронежской области достигло двух человек

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В больнице скончался второй пострадавший в результате взрыва боеприпаса в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на правительство региона.

Боеприпас взорвался на территории одного из частных домов в хуторе Калач 21 апреля. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

Власти региона уточнили, что ребенка направили для дальнейшего лечения в Воронеж. Четвертому пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего он отказался от дальнейшей госпитализации.

По предварительным данным СК, боеприпас принадлежал местному жителю. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ".

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В начале апреля работающий трактор подорвался на мине в поле в селе Мешковом Белгородской области. В результате пострадал тракторист. Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица.