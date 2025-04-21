Мужчина погиб после взрыва боеприпаса в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Воронежской области"

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали после взрыва боеприпаса на территории одного из частных домов в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области. Позже один из пострадавших скончался в больнице, сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

Предварительно, боеприпас принадлежал местному жителю. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ".

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции (ГНС) в чеченском селе Новотерском. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в середине апреля житель Брянской области погиб из-за детонации взрывного устройства в селе Кирилловка Климовского района. Мужчина заметил на обочине полимерный пакет и решил поднять его. В этот момент прогремел взрыв, из-за которого местный житель погиб на месте происшествия.