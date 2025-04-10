Взрыв произошел на шахте в Анкаре

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Взрыв произошел на территории шахты в районе турецкой столицы, Анкары. Об этом сообщает губернаторство города.

"В 01:30 на территории шахты (K), принадлежащей компании Kömür İşletmeleri в районе Хыркатепе района Бейпазары, произошел подземный взрыв из-за газа", – цитирует ведомство РИА Новости.

Из 29 рабочих, которые находились в районе ЧП, всего 13 человек получили ранения. Среди них – 11 пострадавших с легкими ранениями, 1 в состоянии средней тяжести, а еще 1 – в тяжелом. Начато судебное и административное расследование.

Ранее взрыв прогремел на другой турецкой шахте. Инцидент произошел в районе Аладжакая в Элазыге на востоке страны. Из-под завалов были спасены 2 горняка, один из которых госпитализирован с переломом ноги. О причинах ЧП не сообщалось.

