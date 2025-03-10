Почти 300 человек эвакуировались из шахты в Коми из-за пожара

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание произошло на угольном предприятии в Воркуте в Республике Коми. Из-за произошедшего 290 горняков эвакуировались из шахты "Заполярная-2", сообщили в телеграм-канале МЧС России.

При возгорании никто не пострадал. В данный момент на месте ЧП работают 30 специалистов и 7 единиц техники МЧС.

В феврале обрушение горной породы произошло в шахте "Уралкалия" в Пермском крае. Власти региона сообщили о гибели двух сотрудников рудника во время регламентных работ по осмотру ствола в шахте.

Позже следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работников. Сотрудники СК и криминалисты осмотрели место, где произошло обрушение, а также изъяли объекты и предметы для расследования дела.