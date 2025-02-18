Тела семи горняков обнаружены после обрушения грунта на руднике в Казахстане

Фото: 123RF/irinaelement

Тела семи работников рудника Жомарт в Казахстане найдены после обрушения грунта. Их подняли на поверхность, сообщается в телеграм-канале МЧС страны.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 17 февраля. В результате под завалом оказались семь горняков, связь с которыми была потеряна из-за обрыва кабеля.

"Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Ранее горный удар с обрушением пород произошел на руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края. В момент происшествия на руднике находились 11 человек, восемь из них выбрались самостоятельно.

Один из работников пострадал, горноспасатели МЧС России подняли его на поверхность и передали врачам скорой помощи. Однако позже он скончался по дороге в больницу.

