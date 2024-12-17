17 декабря, 05:35Происшествия
Пострадавший при обрушении в приморском руднике умер в машине скорой помощи
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Пострадавший в результате обрушения на руднике "2-й Советский" в Приморье скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав региона.
В ведомстве отметили, что бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия, однако горнорабочий скончался по дороге в больницу.
Горный удар с обрушением пород произошел на руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края в ночь на 17 декабря. В момент происшествия на руднике находились 11 человек, восемь из них выбрались самостоятельно.
Один из работников пострадал, горноспасатели МЧС России подняли его на поверхность и передали врачам скорой помощи.