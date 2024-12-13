Тело мужчины извлекли из-под завалов на месте обрушения горной массы в Якутии

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Горноспасатели извлекли тело второго оказавшегося под завалами после обрушения породы на шахте в Якутии. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты", – указано в сообщении.

Там добавили, что на месте происшествия работали 16 сотрудников и 3 единицы техники.

Обрушение горной массы на месторождении угля произошло 12 декабря. Под завалами в результате ЧП оказались двое человек. Силы МЧС провели мероприятия для исключения повторного обрушения.

Одного из пострадавших извлекли из под завалов и доставили на скорой помощи в травмпункт Нерюнгринской центральной районной больницы. Его состояние оценивается как стабильное.