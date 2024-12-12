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12 декабря, 15:45

Происшествия

Два человека оказались под завалами из-за обрушения в шахте в Якутии

Фото: 123RF/svglass

Два человека оказались под завалами в результате обрушения горной массы на месторождении угля в Якутии, сообщило МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Сотрудники ведомства достали из-под завалов одного пострадавшего и в данный момент заняты поисками второго человека. Между обрушением и выходом из шахты – около 150 метров, уточнили в ведомстве.

Также силы МЧС проводят мероприятия для исключения повторного обрушения. На месте инцидента работают 8 человек и 2 единицы специализированной техники.

Ранее обрушение произошло в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. В результате происшествия один человек погиб.

Обрушение, вызванное в результате горно-тектонического удара, травмировало горнорабочего 1999 года рождения. Состояние пострадавшего ухудшилось при подъеме. Ему проводили реанимационные работы, однако он скончался.

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