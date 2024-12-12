Два человека пострадали при обрушении в шахте Свердловской области

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При обрушении горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

В 11:10 по местному времени (09:00 по московскому. – Прим. ред.) в дежурную часть экстренной службы поступило сообщение об инциденте. Обрушение на горизонте 1 160 метров шахты в Североуральске произошло в результате горного удара.

Ранее обрушение горной массы произошло в шахте "Таштагольская" в Кузбассе. По данному факту следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В момент происшествия в шахте находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность, один получил сотрясение головного мозга. Еще один оказался под завалами.

Через некоторое время произошел повторный горный удар, из-за чего спасательная операция была временно приостановлена. Затем разбор завалов был возобновлен.