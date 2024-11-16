Обрушение на шахте в Кузбассе произошло после подземного толчка

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Подземный толчок с энергетическим классом 5,4 произошел в Кузбассе, из-за чего обрушилась горная масса с кровли горной выработки на шахте "Таштагольская". Об этом со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области сообщает РИА Новости.

"Прокуратура города Таштагола организовала проверку по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская". Сегодня, 16 ноября, в утреннее время после произошедшего в горном отводе шахты "Таштагольская" зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки", – указано в сообщении.

Под завалами может находиться один человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В пресс-службе горнодобывающего предприятия сообщили, что под землей находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность. На время проведения спасательной операции шахта приостановила работу.

Обрушение на шахте произошло в 04:45 по местному времени (00:45 по московскому) 16 ноября. На место выехали несколько отделений горноспасателей.