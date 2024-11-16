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16 ноября, 09:37

Происшествия

Повторный горный удар произошел на шахте "Таштагольская" в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Повторный горный удар произошел на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, где под завалами находится один из горняков. Об этом пишет МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет", – уточнили в телеграм-канале ведомства.

Обрушение горной массы с кровли шахты случилось в ночь на 16 ноября. Причиной этому стал подземный толчок. Под землей находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность.

В результате один человек получил сотрясение головного мозга, а еще один остается под завалами. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

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