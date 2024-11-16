Один человек пострадал при обрушении на шахте в Кузбассе

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Один человек пострадал в результате обрушения на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, у него диагностировали сотрясение, второго продолжают искать, рассказали представители экстренных служб.

"Обрушение кровли произошло в 03:20 (23:20 по Москве 15 ноября). Под завалами оказались двое человек, один из них поднят на поверхность. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Поиски второго продолжаются", – передает ТАСС сообщение спасателей.

Ранее стало известно об обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе. По данному факту следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Позже выяснилось, что обрушению предшествовал подземный толчок мощностью 5,4. Местная прокуратура намерена провести проверку. Под землей находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность.

