Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели возобновили разбор завалов в шахте "Таштагольская" в Кузбассе после второго горного удара, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее, в ночь на 16 ноября, здесь случилось обрушение горной массы с кровли шахты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной инцидента стал первый подземный толчок.

Под землей находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность, но один получил сотрясение головного мозга, а еще один остается под завалами.

Затем случился повторный горный удар, из-за чего и приостанавливались спасательные работы. Пострадавших среди спасателей не было.

