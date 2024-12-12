Один человек погиб при обрушении в шахте Свердловской области

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Один человек погиб при обрушении горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Обрушение, вызванное в результате горно-тектонического удара, травмировало горнорабочего 1999 года рождения. Состояние пострадавшего ухудшилось при подъеме. Ему проводили реанимационные работы, однако он скончался.

Обрушение в шахте произошло в четверг, 12 декабря. В результате пострадали два человека, один из них скончался. Обрушение произошло на горизонте 1 160 метров шахты.

Ранее работу приостанавливали на шахте "Алардинская" в Кузбассе из-за пожара. Тогда эвакуировали 120 горняков. Двоих из них передали врачам. С огнем боролись 44 специалиста и 9 единиц техники.