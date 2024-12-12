12 декабря, 18:33Происшествия
Минздрав сообщил о стабильном состоянии пострадавшего при обрушении шахты в Якутии
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Саха (Якутия)"
Состояние пострадавшего при обрушении на шахте "Инаглинская" в Якутии оценивается как стабильное, передает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Пострадавший доставлен на скорой помощи в травмпункт Нерюнгринской центральной районной больницы. После обследования и оказания необходимой медицинской помощи врачи отправили его на амбулаторное лечение.
Обрушение горной массы на месторождении угля произошло 12 декабря. Под завалами в результате ЧП оказались двое человек.
Поиски одного из них еще продолжаются. Кроме того, силы МЧС проводят мероприятия для исключения повторного обрушения. На месте инцидента работают 8 человек и 2 единицы специализированной техники.
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