Минздрав сообщил о стабильном состоянии пострадавшего при обрушении шахты в Якутии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Саха (Якутия)"

Состояние пострадавшего при обрушении на шахте "Инаглинская" в Якутии оценивается как стабильное, передает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Пострадавший доставлен на скорой помощи в травмпункт Нерюнгринской центральной районной больницы. После обследования и оказания необходимой медицинской помощи врачи отправили его на амбулаторное лечение.

Обрушение горной массы на месторождении угля произошло 12 декабря. Под завалами в результате ЧП оказались двое человек.

Поиски одного из них еще продолжаются. Кроме того, силы МЧС проводят мероприятия для исключения повторного обрушения. На месте инцидента работают 8 человек и 2 единицы специализированной техники.

