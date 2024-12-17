Спасатели подняли пострадавшего на руднике в Приморье на поверхность

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Горноспасатели МЧС подняли пострадавшего на руднике в Приморском крае на поверхность. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

После этого работника передали врачам. Вместе с ним на поверхность вышли еще двое горнорабочих.

Горный удар с обрушением пород произошел на руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края. В момент происшествия на руднике находились 11 человек, восемь из них выбрались самостоятельно.

Ранее один человек погиб при обрушении горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Обрушение, вызванное в результате горно-тектонического удара, травмировало горнорабочего 1999 года рождения. Состояние пострадавшего ухудшилось при подъеме.