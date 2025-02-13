СК возбудил дело по факту гибели двух рабочих в шахте Соликамска

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух работников калийной шахты в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место, где произошло обрушение, а также изымают объекты и предметы для расследования дела. Сотрудники регионального СК назначают и проводят необходимые судебные экспертизы.

Обрушение горной породы в шахте "Уралкалия" в Пермском крае произошло утром 13 февраля. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил о гибели двух сотрудников рудника во время регламентных работ по осмотру ствола в шахте.

Для расследования причин гибели сотрудников рудника создана комиссия. На фоне произошедшего в компании ПАО "Уралкалий" заявили о штатной работе производственных объектов.

