ТАСС: обрушение горной породы произошло в шахте "Уралкалия" в Пермском крае

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Обрушение горной породы произошло в шахте "Уралкалия" в Пермском крае. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

По данным представителя оперативных служб, в результате ЧП под завалами могут находиться два человека.

В свою очередь, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил в своем телеграм-канале, что двое сотрудников рудника погибли во время регламентных работ по осмотру ствола в шахте. Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам погибших. Для того, чтобы выяснить причину гибели работников, была создана комиссия.

Кроме того, пресс-служба ПАО "Уралкалий" заявила в разговоре с РИА Новости, что производственные объекты компании работают в штатном режиме.

Летом прошлого года два человека пострадали на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске из-за вспышки газа. Остальной персонал успели вывести на поверхность.

До этого три человека погибли после плановых взрывных работ на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области. Предполагалось, что причиной стало нарушение правил безопасности.

