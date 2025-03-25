Собственник кузбасской шахты "Листвяжная" Федяев получил 3,5 года условно

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Основной собственник кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, Михаил Федяев получил 3,5 года условно. Срок испытательного срока – 1 год, сообщает РИА Новости.

Мужчина признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Его также на 1 год 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов.

Кроме того, приговор вынесен в отношении бывших гендиректора и техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и Антона Якутова. Они признаны виновными по той же статье, что и Федяев.

Алексеев получил 5 лет и 3 месяца лишения свободы с лишением на два года права заниматься управленческой деятельностью, Якутов – 5 лет лишения свободы и запрет заниматься управленческой деятельностью на 1,5 года.

Взрыв и пожар на шахте "Листвяжная" произошли 25 ноября 2021 года. На тот момент в шахте находились 285 человек. В результате случившегося погиб 51 человек, 5 из которых – горноспасатели.

По факту трагедии были возбуждены два уголовных дела, а также арестованы 9 человек, в том числе Федяев, Алексеев и Якутов.

Позже в Ростехнадзоре рассказали, что причиной ЧП на шахте стала работа электрооборудования в загазованных выработках.