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07 апреля, 12:24

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ТАСС: взрыв автомобиля произошел возле метро в Киеве

Автомобиль взорвался возле метро в Киеве – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Автомобиль, предварительно, взорвался около станции метро "Олимпийская" в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

На видеокадрах, которые разместили некоторые телеграм-каналы, заметен большой столп дыма. При этом власти не комментировали инцидент.

В район прибыли спасательные службы.

Ранее в Днепре на востоке Украины была взорвана машина. В результате пострадал местный чиновник, который находился за рулем автомобиля, и его жена. При этом имя человека, получившего ранения, не раскрывается. Но, по данным СМИ, им оказался глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.

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