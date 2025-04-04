Фото: телеграм-канал "Національна поліція України"

Машина чиновника была взорвана в Днепре на востоке Украины. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Информация об инциденте поступила сотрудникам полиции 4 апреля примерно в 07:40. В результате пострадал местный чиновник, который был за рулем машины, и его жена. При этом имя человека, получившего ранения, не раскрывается. Но, по данным СМИ, им оказался глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.

На место происшествия уже выдвинулся первый замглавы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, а также сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в Донецке была подорвана машина Toyota Land Cruiser Prado. В результате, как заявили СМИ, пострадали два человека, которые являются членами одной семьи. Также журналисты сообщили, что одному из пострадавших оторвало ногу.

По факту случившегося возбуждено дело. Спустя время сотрудники спецслужб ДНР задержали мужчину, который причастен к подрыву машины. Им оказался местный житель, который действовал по заказу ГУР МО Украины.

