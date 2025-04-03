Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Киеве

Фото: npu.gov.ua

Граната взорвалась на рынке в Деснянском районе Киева. В результате погибли два человека, сообщает "МК" со ссылкой на полицию.

Изначально предполагалось, что причиной случившегося был газовый баллон, однако полиция не подтвердила такую информацию.

По данными правоохранителей, погибшими оказались двое мужчин, 59 и 60 лет. На место инцидента прибыли взрывотехники, которые нашли остатки боеприпаса.

В августе прошлого года в одном из кафе в центре Киева взорвалась учебная граната. На место сразу же прибыли экстренные службы. По словам мэра города Виталия Кличко, после взрыва гранаты в здании произошло задымление. В результате случившегося никто не пострадал.